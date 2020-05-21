Под Уфой закрыли рынок из-за покупателей без масок

21 Май 2020 2020-05-21T11:37:40+03:00

Об этом сообщили в госкомторговли республики

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Сегодня, 21 мая, стало известно, что вчера в ходе проверки надзорными органами рынка в Булгаково было принято решение его закрыть. Как сообщили в пресс-службе госкомитета Башкирии по торговле, произошло это из-за того, что покупатели нарушали масочный режим.

- В ходе мероприятий по наблюдению за деятельностью объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения выявляются случаи, когда требования и рекомендации о проведении превентивных, профилактических и дезинфекционных мероприятиях по защите граждан не соблюдаются, - заявил руководитель госкомторга Алексей Гусев.

Как выяснилось, ранее во время проверок на рынке обнаружилось, что масочный режим соблюдают только 70% покупателей и 90% продавцов. Однако этого оказалось достаточно, чтобы прекратить работу рынка, что вчера и сделали.

По данным госкомторга Башкирии сегодня рынок в Булгаково работает – нарушения были устранены.

ИСТОЧНИК KP.RU