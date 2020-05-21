Из более 10 тысяч вернувшихся в Башкирию жителей 2% было заражено коронавирусом
На онлайн-оперативке правительства Башкирии были представлены данные о доле заражений коронавирусом среди вернувшихся в республику жителей. По данным министра здравоохранения Максима Забелин, из более 10 тысяч людей, прошедших через аэропорт и железнодорожный вокзал Уфы, 2% оказались носителями коронавируса.
«Проанализирована работа по забору биоматериала на входных воротах республики – аэропорта Уфы и железнодорожного вокзал. За весь период работы – с 23 марта – сотрудниками медорганизаций был проведен забор биоматериала у более чем 10 тысяч пассажиров-граждан республики, которые либо прилетели, либо приехали к нам. Процент положительных выявлений составляет 2% от числа проведенных исследований. Риск остается довольно высоким», – сказал Забелин.
Он заявил, что работу по тестированию новоприбывших необходимо продолжать.
ИСТОЧНИК KP.RU