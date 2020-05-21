Из более 10 тысяч вернувшихся в Башкирию жителей 2% было заражено коронавирусом

21 Май 2020 2020-05-21T11:27:39+03:00

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На онлайн-оперативке правительства Башкирии были представлены данные о доле заражений коронавирусом среди вернувшихся в республику жителей. По данным министра здравоохранения Максима Забелин, из более 10 тысяч людей, прошедших через аэропорт и железнодорожный вокзал Уфы, 2% оказались носителями коронавируса.

«Проанализирована работа по забору биоматериала на входных воротах республики – аэропорта Уфы и железнодорожного вокзал. За весь период работы – с 23 марта – сотрудниками медорганизаций был проведен забор биоматериала у более чем 10 тысяч пассажиров-граждан республики, которые либо прилетели, либо приехали к нам. Процент положительных выявлений составляет 2% от числа проведенных исследований. Риск остается довольно высоким», – сказал Забелин.

Он заявил, что работу по тестированию новоприбывших необходимо продолжать.

ИСТОЧНИК KP.RU