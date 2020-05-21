«Ребенка мотают по трем больницам»: Радий Хабиров возмутило то, как оказывают медпомощь горожанам

21 Май 2020 2020-05-21T11:43:17+03:00

Глава отметил, что до него постоянно доходит информация, что люди не могут записаться к врачу и получить медпомощь.

Глава региона попросил в период пандемии коронавируса не забывать и о других больных

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На оперативном совещании Радий Хабиров 21 мая в очередной раз попросил медиков не забывать о том, что в Башкирии есть и другие больные помимо коронавирусных.

Он отметил, что до него постоянно доходит информация, что люди не могут записаться к врачу и получить медпомощь.

- Когда ребенка больного шестилетнего мотают по нескольким медучреждениям или пожилые люди не могут попасть. Мы же договорились, что медицину спокойно настраивать на то, чтобы плановых мы принимали, людей с неотложными принимали. Но, наверно, где-то сбоит. Может, это вопрос маршрутизации. Люди привыкли, что положат их в свою, а она – «ковидная», и им придется до другой ехать 40 км, - сказал Хабиров.

Глава отметил, что все это понимает, но не понимает, «когда ребенка мотают по трем больницам». Хабиров предупредил, что будет менять врачей, которые не будут вовремя оказывать помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU