Радий Хабиров рассказал, когда откроют кладбища для посещения

21 Май 2020 2020-05-21T11:17:18+03:00

Хабиров поручил главам муниципалитетов уже сейчас продумать в этот день маршруты автобусов, провести кладбища в порядок – убрать мусор, поправить заборы, скосить траву.

Пока места захоронений закрыты в связи с эпидемиологической ситуацией в регионе

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21 мая на оперативном совещании стало известно, что День поминовения в Башкирии перенесен на 6 июня. Об этом заявил Радий Хабиров.

- Мы вновь посоветовались с нашими духовными лидерами и опираясь на то, что наши жители просят открыть кладбища, мы таковой день Указом только на этот год устанавливаем на 6 июня, это суббота, - заявил глава республики.

Хабиров поручил главам муниципалитетов уже сейчас продумать в этот день маршруты автобусов, привести кладбища в порядок – убрать мусор, поправить заборы, скосить траву.

- Там есть, чем заняться, уверен, - сказал глава.

Сотрудникам кладбищ и волонтеров также поручат наблюдать за людьми, чтобы те не допустили столпотворение на кладбищах.

ИСТОЧНИК KP.RU