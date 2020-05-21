Радий Хабиров рассказал, когда откроют кладбища для посещения
21 мая на оперативном совещании стало известно, что День поминовения в Башкирии перенесен на 6 июня. Об этом заявил Радий Хабиров.
- Мы вновь посоветовались с нашими духовными лидерами и опираясь на то, что наши жители просят открыть кладбища, мы таковой день Указом только на этот год устанавливаем на 6 июня, это суббота, - заявил глава республики.
Хабиров поручил главам муниципалитетов уже сейчас продумать в этот день маршруты автобусов, привести кладбища в порядок – убрать мусор, поправить заборы, скосить траву.
- Там есть, чем заняться, уверен, - сказал глава.
Сотрудникам кладбищ и волонтеров также поручат наблюдать за людьми, чтобы те не допустили столпотворение на кладбищах.
ИСТОЧНИК KP.RU