В Башкирии за сутки коронавирусом заразились 89 человек
За все время в республике подтверждено 2424 случая заболевания опасной инфекцией
Фото: Иван Макеев
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Сегодня, 21 мая, в Башкирии коронавирус подтвердился еще у 89 человек. Как сообщает министр здравоохранения республики Максим Забелин, за прошедшие сутки в республике с полным выздоровлением из больниц выписали 30 человек.
По официальным данным на утро 21 мая 2020 года в Башкирии общее количество заразившихся коронавирусом за все время достигло 2424 человека.
К счастью, новых смертей от опасной коронавирусной инфекции в Башкирии за последние сутки не зафиксировано. Число умерших пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 в республике составляет 18 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU