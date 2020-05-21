В Башкирии за сутки коронавирусом заразились 89 человек

21 Май 2020 2020-05-21T12:00:05+03:00

За все время в республике подтверждено 2424 случая заболевания опасной инфекцией

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Сегодня, 21 мая, в Башкирии коронавирус подтвердился еще у 89 человек. Как сообщает министр здравоохранения республики Максим Забелин, за прошедшие сутки в республике с полным выздоровлением из больниц выписали 30 человек.

По официальным данным на утро 21 мая 2020 года в Башкирии общее количество заразившихся коронавирусом за все время достигло 2424 человека.

К счастью, новых смертей от опасной коронавирусной инфекции в Башкирии за последние сутки не зафиксировано. Число умерших пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 в республике составляет 18 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU