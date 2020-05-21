В Башкирии на трассе столкнулись «Нива» и «Десятка», пострадал пассажир легковушки

21 Май 2020 2020-05-21T10:17:43+03:00

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В минувшую среду, 20 мая, в Башкирии произошло сразу несколько ДТП, где пострадали люди. По данным ГИБДД всего за прошедшие сутки сотрудники дорожной полиции зарегистрировали 11 автомобильных аварий, в которых 13 человек получили различные травмы.

Как сообщает пресс-служба ведомства, посреди белого дня в Архангельском районе республики столкнулись два отечественных автомобиля. На 60 километре дороги Уфа-Инзер-Белорецк местный 19-летний парень за рулем ВАЗ-2110 столкнулся с попутной «Нивой». В результате столкновения обе машины оказались в кювете. В ДТП пострадал 19-летний пассажир «Десятки».

Всего за сутки сотрудники дорожной полиции выявили более двух тысяч нарушений правил дорожного движения и задержали 35 нетрезвых водителей, сообщает пресс-служба ГИБДД по Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU