В Башкирии депутат Курултая досрочно сложил полномочия
Депутат башкирского парламента Иван Лавренов досрочно сложил полномочия.
Решение о сдаче им мандата депутаты Курултая рассмотрят на ближайшем заседании 28 мая. Сегодня он написал заявление с просьбой прекратить его полномочия, сообщает пресс-служба парламента Башкирии.
- Иван Лавренов сдает депутатский мандат в связи с его назначением на должность заместителя главы администрации Белорецкого района. В соответствии с действующим законодательством он не может оставаться депутатом, – прокомментировал председатель Госсобрания-Курултая Башкирии Константин Толкачев.
По словам Толкачева, Иван Лавренов был избран депутатом именно от Белорецкого района. Он родился и вырос в Белорецке, там же начинал свою карьеру.
- Уверен, его опыт и знания будут максимально использованы на благо Белорецка и Белорецкого района, - заявил спикер парламента Башкирии.
Поскольку Лавренов был избран депутатом по одномандатному округу, то передача его мандата кому-либо не предусмотрена. Жителям Белорецкого района теперь предстоить выбрать нового депутата, который будет представлять их интересы в парламенте Башкирии.
ИСТОЧНИК KP.RU