В Башкирии депутат Курултая досрочно сложил полномочия

21 Май 2020 2020-05-21T10:06:54+03:00

Ему предложили должность замглавы администрации одного из районов

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Депутат башкирского парламента Иван Лавренов досрочно сложил полномочия.

Решение о сдаче им мандата депутаты Курултая рассмотрят на ближайшем заседании 28 мая. Сегодня он написал заявление с просьбой прекратить его полномочия, сообщает пресс-служба парламента Башкирии.

- Иван Лавренов сдает депутатский мандат в связи с его назначением на должность заместителя главы администрации Белорецкого района. В соответствии с действующим законодательством он не может оставаться депутатом, – прокомментировал председатель Госсобрания-Курултая Башкирии Константин Толкачев.

По словам Толкачева, Иван Лавренов был избран депутатом именно от Белорецкого района. Он родился и вырос в Белорецке, там же начинал свою карьеру.

- Уверен, его опыт и знания будут максимально использованы на благо Белорецка и Белорецкого района, - заявил спикер парламента Башкирии.

Поскольку Лавренов был избран депутатом по одномандатному округу, то передача его мандата кому-либо не предусмотрена. Жителям Белорецкого района теперь предстоить выбрать нового депутата, который будет представлять их интересы в парламенте Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU