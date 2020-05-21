2020-05-21T10:06:54+03:00
Политика

В Башкирии депутат Курултая досрочно сложил полномочия

Ему предложили должность замглавы администрации одного из районов
Павел КРАЙНОВ
Поделиться:
Комментарии: comments4
Фото: соцсетиФото: соцсети
Изменить размер текста:

Депутат башкирского парламента Иван Лавренов досрочно сложил полномочия.

Решение о сдаче им мандата депутаты Курултая рассмотрят на ближайшем заседании 28 мая. Сегодня он написал заявление с просьбой прекратить его полномочия, сообщает пресс-служба парламента Башкирии.

- Иван Лавренов сдает депутатский мандат в связи с его назначением на должность заместителя главы администрации Белорецкого района. В соответствии с действующим законодательством он не может оставаться депутатом, – прокомментировал председатель Госсобрания-Курултая Башкирии Константин Толкачев.

По словам Толкачева, Иван Лавренов был избран депутатом именно от Белорецкого района. Он родился и вырос в Белорецке, там же начинал свою карьеру.

- Уверен, его опыт и знания будут максимально использованы на благо Белорецка и Белорецкого района, - заявил спикер парламента Башкирии.

Поскольку Лавренов был избран депутатом по одномандатному округу, то передача его мандата кому-либо не предусмотрена. Жителям Белорецкого района теперь предстоить выбрать нового депутата, который будет представлять их интересы в парламенте Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Сбежал, уже, значит, что-то натворил»: Радий Хабиров прокомментировал ДТП, которое устроил чиновник на элитной иномарке
«Нечего всем мотаться в Уфу»: Хабиров призвал бороться с «нелегальщиками на ларгусах»
Под Уфой закрыли рынок из-за покупателей без масок
Из более 10 тысяч вернувшихся в Башкирию жителей 2% было заражено коронавирусом
«Ребенка мотают по трем больницам»: Радий Хабиров возмутило то, как оказывают медпомощь горожанам
Власти Башкирии рассказали о новом очаге коронавируса в республике
Радий Хабиров рассказал, когда откроют кладбища для посещения
В Башкирии за сутки коронавирусом заразились 89 человек
Телемарафон «День Победы» на телеканале «Вся Уфа»
В Башкирии на трассе столкнулись «Нива» и «Десятка», пострадал пассажир легковушки
В Башкирии депутат Курултая досрочно сложил полномочия
Как оформить покупку недвижимости, не выходя из дома
Синоптики рассказали, когда в Башкирию придет летняя погода
В одном из районов Башкирии ночью выпал снег
Стало известно, когда в Башкирии пройдет последний звонок
В Башкирии маленьких детей застукали за жестоким занятием
Отправили домой с мертвым ребенком в утробе: из-за смерти роженицы в халатности обвинили замглавврача уфимской РКБ
СМИ: в уфимской больнице с ковид-госпиталем пациент совершил самоубийство
«Гражданина СССР» из Уфы посадили на 1,5 года за призыв к свержению власти, беспорядкам и революции
Районная больница в Башкирии потеряла 1 млн руб. из-за заведующей санаторием, которая нажилась на несуществующих работниках
Башкирию назвали «экономически слабым регионом» и спрогнозировали отток населения
В Башкирии синоптики обещают сильный ветер, дождь и грозы
Жители Башкирии стали чаще жаловаться на навязывание дополнительных услуг от финансовых организаций
Ревнивая уфимка до смерти изрезала своего любовника
Как оформить покупку недвижимости, не выходя из дома
Каким семьям положены выплаты на детей от 3 до 7 лет: поясняет Минтруда Башкирии
Первая тройка в игре
Сотрудники Затонской ТЭЦ напечатали визоры для врачей уфимских больниц