Синоптики рассказали, когда в Башкирию придет летняя погода

21 Май 2020 2020-05-21T10:35:17+03:00

Пока в республике сохраняется прохладная и дождливая поздняя весна

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В Башкирии до конца мая сохранится прохладная и дождливая погода. В долгосрочном прогнозе, который представили синоптики, сообщается, что сегодня, 21 мая, местами по республике пройдут ливневые дожди. Температура воздуха днем составит +12 градусов Цельсия.

Завтра, 22 мая, в Башкирии немного потеплеет – столбики термометров поднимутся до +17, +19 градусов. Однако ближе к вечеру в некоторых районах республики вновь пройдут ливни.

В предстоящую субботу, 23 мая, в республике вновь потеплеет до +24, но уже на следующий день, в воскресенье, 24 мая, снова похолодает до +13, +18 градусов Цельсия.

Начиная с понедельника, 25 мая, в Башкирии прекратятся дожди и начнется постепенное потепление и в республику придет летняя погода.

ИСТОЧНИК KP.RU