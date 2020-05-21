Стало известно, когда в Башкирии пройдет последний звонок
На днях в министерстве образования Башкирии заявили, что в этом году у выпускников школ будут особенные последние звонки и выпускные. Из-за пандемии коронавируса отменяются все традиционные праздничные мероприятия, такие как собственно «Последний звонок» и бал выпускников. В 2020 году они пройдут в онлайн формате.
В минобре республики пояснили, что Последний звонок пройдет 29 мая. Также власти определились с датами окончания учебного года. Последние уроки для учеников с 1 по 4 класс пройдут 22 мая, а для 5-11 классов – 29 мая. Напомним, все уроки в четвертой четверти проходят дистанционно.
В министерстве образования подчеркнули, что выдача аттестатов выпускникам все-таки пройдет очно. Чиновники обещают соблюдать все необходимые меры предосторожности.
ИСТОЧНИК KP.RU