Стало известно, когда в Башкирии пройдет последний звонок

21 Май 2020 2020-05-21T08:03:35+03:00

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На днях в министерстве образования Башкирии заявили, что в этом году у выпускников школ будут особенные последние звонки и выпускные. Из-за пандемии коронавируса отменяются все традиционные праздничные мероприятия, такие как собственно «Последний звонок» и бал выпускников. В 2020 году они пройдут в онлайн формате.

В минобре республики пояснили, что Последний звонок пройдет 29 мая. Также власти определились с датами окончания учебного года. Последние уроки для учеников с 1 по 4 класс пройдут 22 мая, а для 5-11 классов – 29 мая. Напомним, все уроки в четвертой четверти проходят дистанционно.

В министерстве образования подчеркнули, что выдача аттестатов выпускникам все-таки пройдет очно. Чиновники обещают соблюдать все необходимые меры предосторожности.

ИСТОЧНИК KP.RU