В Башкирии маленьких детей застукали за жестоким занятием
На днях пользователь социальных сетей из Нефтекамска опубликовала в Инстаграме фото двоих маленьких мальчиков, которые куда-то несут кота. Подпись к посту просто шокировала местных жителей. Автор снимка утверждает, что мальчишки издеваются над котятами.
- Я увидела, что эти мальчики сначала топтали котенка. Когда начала подбегать, они начали кидать его об здания. Из далека маленький месячный котёнок умер, но они и на этом не остановились: взяли котенка и убежали через дорогу, - пишет автор поста.
По словам девушки, дети вели себя агрессивно: на замечания от взрослых они пререкались и ругались матом.
Пост вызвал настоящую бурю возмущения у пользователей соцсетей. Жители Нефтекамска требуют найти мальчиков и наказать их за жестокое обращение с животными, а их родителей за ненадлежащее воспитание детей.
ИСТОЧНИК KP.RU