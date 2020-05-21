В Башкирии маленьких детей застукали за жестоким занятием

21 Май 2020 2020-05-21T07:02:43+03:00

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На днях пользователь социальных сетей из Нефтекамска опубликовала в Инстаграме фото двоих маленьких мальчиков, которые куда-то несут кота. Подпись к посту просто шокировала местных жителей. Автор снимка утверждает, что мальчишки издеваются над котятами.

- Я увидела, что эти мальчики сначала топтали котенка. Когда начала подбегать, они начали кидать его об здания. Из далека маленький месячный котёнок умер, но они и на этом не остановились: взяли котенка и убежали через дорогу, - пишет автор поста.

По словам девушки, дети вели себя агрессивно: на замечания от взрослых они пререкались и ругались матом.

Пост вызвал настоящую бурю возмущения у пользователей соцсетей. Жители Нефтекамска требуют найти мальчиков и наказать их за жестокое обращение с животными, а их родителей за ненадлежащее воспитание детей.

ИСТОЧНИК KP.RU