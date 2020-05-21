2020-05-21T07:02:43+03:00
Общество

В Башкирии маленьких детей застукали за жестоким занятием

Вопиющий случай произошел на днях в Нефтекамске
Павел КРАЙНОВ
Поделиться:
Фото: соцсетиФото: соцсети
Изменить размер текста:

На днях пользователь социальных сетей из Нефтекамска опубликовала в Инстаграме фото двоих маленьких мальчиков, которые куда-то несут кота. Подпись к посту просто шокировала местных жителей. Автор снимка утверждает, что мальчишки издеваются над котятами.

- Я увидела, что эти мальчики сначала топтали котенка. Когда начала подбегать, они начали кидать его об здания. Из далека маленький месячный котёнок умер, но они и на этом не остановились: взяли котенка и убежали через дорогу, - пишет автор поста.

По словам девушки, дети вели себя агрессивно: на замечания от взрослых они пререкались и ругались матом.

Пост вызвал настоящую бурю возмущения у пользователей соцсетей. Жители Нефтекамска требуют найти мальчиков и наказать их за жестокое обращение с животными, а их родителей за ненадлежащее воспитание детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Стало известно, когда в Башкирии пройдет последний звонок
В Башкирии маленьких детей застукали за жестоким занятием
Отправили домой с мертвым ребенком в утробе: из-за смерти роженицы в халатности обвинили замглавврача уфимской РКБ
СМИ: в уфимской больнице с ковид-госпиталем пациент совершил самоубийство
«Гражданина СССР» из Уфы посадили на 1,5 года за призыв к свержению власти, беспорядкам и революции
Районная больница в Башкирии потеряла 1 млн руб. из-за заведующей санаторием, которая нажилась на несуществующих работниках
Башкирию назвали «экономически слабым регионом» и спрогнозировали отток населения
В Башкирии синоптики обещают сильный ветер, дождь и грозы
Жители Башкирии стали чаще жаловаться на навязывание дополнительных услуг от финансовых организаций
Ревнивая уфимка до смерти изрезала своего любовника
Как оформить покупку недвижимости, не выходя из дома
Каким семьям положены выплаты на детей от 3 до 7 лет: поясняет Минтруда Башкирии
Первая тройка в игре
Сотрудники Затонской ТЭЦ напечатали визоры для врачей уфимских больниц