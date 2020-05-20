Отправили домой с мертвым ребенком в утробе: из-за смерти роженицы в халатности обвинили замглавврача уфимской РКБ

20 Май 2020 2020-05-20T20:36:52+03:00

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Замглавврача РКБ имени Куватова в Уфе предъявлено обвинение в халатности из-за смерти беременной пациентки. Об этом на своей странице в фейсбуке рассказал адвокат Александр Войцех. Он рассказал, что сегодня завершилось расследование обстоятельств трагедии. По словам юриста, все случилось год назад, 19 мая 2019 года в Нефтекамске.

«На 34 неделе беременная обратилась в женскую консультацию Нефтекамской больницы с жалобами на тяжесть внизу живота. Ничего не предвещало беды, общее состояние было удовлетворительным. На следующий день состояние ухудшилось, у родителей возникло подозрение, что плод погиб, поскольку долгое время не шевелился. После осмотра и диагностики женщину направили в Уфу РКБ им. Куватова для последующего лечения и родов. Отмечу, что по результатам диагностики, утром 18 мая, плод был еще жив», – пишет Войцех.

Дорога до Уфы заняла около четырех часов. Долгий путь усугубил состояние роженицы. В РКБ женщине диагностировали гибель плода и при этом отказали в госпитализации, мотивировав это тем, что больница третьей категории, и «они не обязаны всех подряд «кесарить» – с этим справятся и в Нефтекамске. Войцех объясняет решение врачей тем, что они не хотели портить показатели больницы фактом детской смерти.

В итоге женщина с мертвым плодом в утробе была вынуждена ехать обратно. Из-за смерти ребенка «началось стремительное заражение крови и внутренних органов женщины». В нефтекамскую больницу ее доставили только к шести часам вечера в тяжелом состоянии. Спустя несколько часов ей сделали операцию по извлечению плода и удалили матку, однако спасти женщину не удалось. Какого-то чудовищного драматизма ситуации добавляет и тот факт, что все это произошло в день ее рождения – 19 мая.

После случившегося началось следствие, которое, убежден Войцех, «зачахло, если бы не последовало активных действий со стороны потерпевших». Обвинение было предъявлено заместителю главного врача РКБ имени Куватова, «так как именно она приняла это античеловеческое решение». Преступные действия – несогласование перевода, отказ в госпитализации и родоразрешении. Александр Войцех добавил, что за все время замглавврача ни разу не пыталась переговорить с потерпевшими или хотя принести извинения.

ИСТОЧНИК KP.RU