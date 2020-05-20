СМИ: в уфимской больнице с ковид-госпиталем пациент совершил самоубийство

20 Май 2020 2020-05-20T19:38:07+03:00

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В уфимской больнице №18 с собой покончил один из пациентов. Об этом сообщает издание mkset.ru со ссылкой на собственный источник. Инцидент произошел сегодня вечером, 20 мая.

Журналисты предполагают, что руки на себя наложил зараженный коронавирусом, однако эта информация пока не нашла официального подтверждения. Тем не менее известно, что в лечебной организации есть ковид-госпиталь. По последним данным республиканского Минздрава, от новой инфекции там лечатся 94 человека.

Сейчас территория городской клинической больницы оцеплена сотрудниками СК Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU