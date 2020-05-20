2020-05-20T19:38:07+03:00
Происшествия

СМИ: в уфимской больнице с ковид-госпиталем пациент совершил самоубийство

Наложивший на себя руки, предположительно, был болен коронавирусом
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
фото: mkset.ru // автор: Артур Салимовфото: mkset.ru // автор: Артур Салимов
Изменить размер текста:

В уфимской больнице №18 с собой покончил один из пациентов. Об этом сообщает издание mkset.ru со ссылкой на собственный источник. Инцидент произошел сегодня вечером, 20 мая.

Журналисты предполагают, что руки на себя наложил зараженный коронавирусом, однако эта информация пока не нашла официального подтверждения. Тем не менее известно, что в лечебной организации есть ковид-госпиталь. По последним данным республиканского Минздрава, от новой инфекции там лечатся 94 человека.

Сейчас территория городской клинической больницы оцеплена сотрудниками СК Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Отправили домой с мертвым ребенком в утробе: из-за смерти роженицы в халатности обвинили замглавврача уфимской РКБ
СМИ: в уфимской больнице с ковид-госпиталем пациент совершил самоубийство
«Гражданина СССР» из Уфы посадили на 1,5 года за призыв к свержению власти, беспорядкам и революции
Районная больница в Башкирии потеряла 1 млн руб. из-за заведующей санаторием, которая нажилась на несуществующих работниках
Башкирию назвали «экономически слабым регионом» и спрогнозировали отток населения
В Башкирии синоптики обещают сильный ветер, дождь и грозы
Жители Башкирии стали чаще жаловаться на навязывание дополнительных услуг от финансовых организаций
Ревнивая уфимка до смерти изрезала своего любовника
Как оформить покупку недвижимости, не выходя из дома
Каким семьям положены выплаты на детей от 3 до 7 лет: поясняет Минтруда Башкирии
Первая тройка в игре
Сотрудники Затонской ТЭЦ напечатали визоры для врачей уфимских больниц