Районная больница в Башкирии потеряла 1 млн руб. из-за заведующей санаторием, которая нажилась на несуществующих работниках

20 Май 2020 2020-05-20T18:23:20+03:00

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В Туймазинском районе заведующая отделением детского санатория подозревается в мошенничестве и подлоге. По версии следствия, она фиктивно трудоустроила троих своих знакомых, за счет которых получала себе незаконную надбавку. Пострадала от этих действия центральная районная больница – медучреждение из-за махинации потеряло более миллиона рублей.

Правоохранители полагают, что с 2015 по 2019 годы руководительница санатория оформила липовое трудоустройство на должности санитарки и уборщицы двоих знакомых. Заведующая утверждала поддельные табели об отработанных часах. В документ она также включила третью работницу, которая даже фиктивно не была трудоустроена. Зарплаты этих сотрудников шли в карман подозреваемой. Она расходовала деньги по своему усмотрению.

«В результате преступных действий подозреваемой бюджету ГБУЗ РБ «Туймазинская центральная районная больница» причинен материальный ущерб на общую сумму свыше 1,1 млн рублей», – сообщили в следственном комитете.

На заведующую завели уголовное дело по статьям мошенничество и служебный подлог. Сейчас сыщики перебирают бухгалтерские и кадровые отчетности учреждения, допрашивают его работников и свидетелей. «Принимаются меры к возмещению причиненного ущерба».

ИСТОЧНИК KP.RU