Районная больница в Башкирии потеряла 1 млн руб. из-за заведующей санаторием, которая нажилась на несуществующих работниках
В Туймазинском районе заведующая отделением детского санатория подозревается в мошенничестве и подлоге. По версии следствия, она фиктивно трудоустроила троих своих знакомых, за счет которых получала себе незаконную надбавку. Пострадала от этих действия центральная районная больница – медучреждение из-за махинации потеряло более миллиона рублей.
Правоохранители полагают, что с 2015 по 2019 годы руководительница санатория оформила липовое трудоустройство на должности санитарки и уборщицы двоих знакомых. Заведующая утверждала поддельные табели об отработанных часах. В документ она также включила третью работницу, которая даже фиктивно не была трудоустроена. Зарплаты этих сотрудников шли в карман подозреваемой. Она расходовала деньги по своему усмотрению.
«В результате преступных действий подозреваемой бюджету ГБУЗ РБ «Туймазинская центральная районная больница» причинен материальный ущерб на общую сумму свыше 1,1 млн рублей», – сообщили в следственном комитете.
На заведующую завели уголовное дело по статьям мошенничество и служебный подлог. Сейчас сыщики перебирают бухгалтерские и кадровые отчетности учреждения, допрашивают его работников и свидетелей. «Принимаются меры к возмещению причиненного ущерба».
ИСТОЧНИК KP.RU