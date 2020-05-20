Башкирию назвали «экономически слабым регионом» и спрогнозировали отток населения

20 Май 2020 2020-05-20T17:59:39+03:00

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Аналитики международного агентства Moody's отнесли Башкирию к числу «экономически слабых регионов», которые пострадают на фоне пандемии коронавируса и обвала цен на нефть. Обзор исследования приводит издание РБК.

Согласно прогнозам аналитиков, текущий кризис ускорит отток работающих россиян из экономически слабых регионов в более сильные. В число менее развитых субъектов России вошли Чувашия, Башкирия, Самарская и Нижегородская область. Уровень доходов здесь, по данным Росстата, в 2019 году был ниже среднего по стране (35 тысяч рублей). В результате внутренней миграции эти регионы рискуют «столкнуться с долгосрочным падением доходов и замедлением экономического развития».

ИСТОЧНИК KP.RU