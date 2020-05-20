Башкирию назвали «экономически слабым регионом» и спрогнозировали отток населения
Аналитики международного агентства Moody's отнесли Башкирию к числу «экономически слабых регионов», которые пострадают на фоне пандемии коронавируса и обвала цен на нефть. Обзор исследования приводит издание РБК.
Согласно прогнозам аналитиков, текущий кризис ускорит отток работающих россиян из экономически слабых регионов в более сильные. В число менее развитых субъектов России вошли Чувашия, Башкирия, Самарская и Нижегородская область. Уровень доходов здесь, по данным Росстата, в 2019 году был ниже среднего по стране (35 тысяч рублей). В результате внутренней миграции эти регионы рискуют «столкнуться с долгосрочным падением доходов и замедлением экономического развития».
ИСТОЧНИК KP.RU