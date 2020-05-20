2020-05-20T17:15:58+03:00
Общество

В Башкирии синоптики обещают сильный ветер, дождь и грозы

Башгидромет опубликовал прогноз на ближайшие сутки
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Завтра при выходе из дома не будет лишним прихватить с собой зонтЗавтра при выходе из дома не будет лишним прихватить с собой зонт
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Синоптики Башгидромета дали прогноз погоды на ближайшие сутки. По данным специалистов, завтра, 21 мая, республику ждет ненастье: грозы, сильный ветер и кратковременный дождь.

Согласно прогнозу, западный ветер усилится днем, во время грозы. Скорость порывов достигнет 15-20 метров в секунду. Соответствующее предупреждение опубликовало и региональное МЧС. Спасатели рекомендуют во время ветра находиться дома.

Температура воздуха грядущей ночью составит +2,+7°, местами ожидаются заморозки – столбик термометра может упасть до отметки в -2°. Днем будет достаточно прохладно – +10-16°.

ИСТОЧНИК KP.RU

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