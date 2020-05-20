2020-05-20T16:30:48+03:00
Общество

Жители Башкирии стали чаще жаловаться на навязывание дополнительных услуг от финансовых организаций

Фирмы грешат мисселингом – продажей одного товара под видом другого
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Жителям Башкирии стали чаще навязывать дополнительные услугиЖителям Башкирии стали чаще навязывать дополнительные услуги
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В Башкирии участились жалобы на финансовые организации в части навязывания дополнительных услуг. В первом квартале текущего года Банк России получил 66 таких обращений от жителей республики – в 2019 году их было 39. Население, в частности, жалуется на мисселинг, то есть продажу одного товара под видом другого путем введение покупателя в заблуждение. Месселингом считается, например, подмена банковского вклада инвестиционным страхованием жизни.

«Доходность по подобным продуктам действительно бывает выше, чем по обычным депозитам, но при этом она не гарантирована, в отличие от договора вклада. Кроме того, такие инвестиционные продукты не входят в систему страхования вкладов, то есть в случае прекращения деятельности организации их потеря не будет компенсирована государством», – сообщает пресс-служба Отделения-Национального банка по Башкирии.

Там также отметили, что банки навязывают страхование жизни или страхование от несанкционированного списания средств с банковской карты, что требуется далеко не всем заемщикам. Страхование жизни могут вписать и в договоры при оформлении кредиток. Верный способ избежать уловок финансовых организаций – внимательно читать договор. От навязанного страхования, по словам управляющего Отделением-Национальным банком по Башкирии Марата Кашапова, можно отказаться при использовании «периода охлаждения». Он длится 14 дней после оформления полиса и распространяется почти на все виды страхования. Исключение составляет оформление страховки выезжающих за границу и «гринкарты».

ИСТОЧНИК KP.RU

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