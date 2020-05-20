2020-05-20T15:39:54+03:00
Происшествия

Ревнивая уфимка до смерти изрезала своего любовника

Мужчину успели госпитализировать, но в себя он так и не пришел
Владислав КАЗАНЦЕВ
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И женщина, и ее жертва уже были судимы за убийствоИ женщина, и ее жертва уже были судимы за убийство
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В Уфе женщина на почве ревности убила своего любовника. Все произошло вечером 17 мая в одной из квартир Черниковки.

Как сообщает собственный источник «КП-Уфа», конфликт произошел после того, как пара изрядно подвыпила. Между сожителями вспыхнул конфликт из-за ревности, и 44-летняя женщина схватилась за нож. Она нанесла 38-летнему мужчине множественные резаные раны груди. После этого уфимка вызвала скорую, и пострадавшего госпитализировали. Несмотря на усилия врачей, мужчина так и не пришел в себя. Он скончался в реанимационном отделении столичной больницы.

Сотрудники полиции доставили женщину в отдел, где она дала признательные показания. Ее обвинили в убийстве и оставили под стражей. Известно, что оба фигуранта уголовного дела – и потерпевший, и подозреваемая – в 2012 году были судимы по той же самой статье - убийство.

ИСТОЧНИК KP.RU

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