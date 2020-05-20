Каким семьям положены выплаты на детей от 3 до 7 лет: поясняет Минтруда Башкирии

20 Май 2020 2020-05-20T15:05:12+03:00

В Минтруда рассказали о выплатах на детей малоимущих семей

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В министерстве труда и соцзащиты населения Башкирии рассказали, при каких условиях семьи могут получить ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет.

Право на пособие имеют семьи, у которых среднедушевой доход в месяц не превышает прожиточного минимума на одного члена семьи. В 2020 году эта сумма равняется 9804 рубля. Ежемесячная выплата полагается на каждого ребенка от трех до семи лет включительно.

Выплату получат только малоимущие семьи, трудоспособные члены которой работают или учатся по очной форме обучения. Однако исключение делается для ряда категорий граждан:

- инвалидов и детей-инвалидов;

- беременных женщин от 20 недель беременности;

- трудоспособных членов семьи, официально признанных безработными;

- трудоспособных членов семьи, осуществляющих уход за ребенком в возрасте до 3 лет, за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет, инвалидом I группы либо престарелым, достигшим 80-летнего возраста;

- трудоспособных членов многодетной семьи, проживающих в сельской местности;

- единственного трудоспособного члена (родителя) неполной многодетной семьи либо одного из трудоспособных членов (родителей) многодетной полной семьи, если один из них работает или учится.

Есть несколько способов оформить ежемесячные выплаты: через МФЦ, Госуслуги, в Республиканском центре социальной поддержки населения и письмом по почте.

Никаких дополнительных документов для оформления не нужно. Достаточно указать всю необходимую информацию в заявлении.

В 2020 году сумма выплаты на одного ребенка составляет 4894 рублей. Семьи будут получать эти деньги в течение 12 месяцев со дня обращения.

ИСТОЧНИК KP.RU