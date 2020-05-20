2020-05-20T15:05:12+03:00
Общество

Каким семьям положены выплаты на детей от 3 до 7 лет: поясняет Минтруда Башкирии

Ведомство разъяснило основные положения по пособиям
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
В Минтруда рассказали о выплатах на детей малоимущих семейВ Минтруда рассказали о выплатах на детей малоимущих семей
Изменить размер текста:

В министерстве труда и соцзащиты населения Башкирии рассказали, при каких условиях семьи могут получить ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет.

Право на пособие имеют семьи, у которых среднедушевой доход в месяц не превышает прожиточного минимума на одного члена семьи. В 2020 году эта сумма равняется 9804 рубля. Ежемесячная выплата полагается на каждого ребенка от трех до семи лет включительно.

Выплату получат только малоимущие семьи, трудоспособные члены которой работают или учатся по очной форме обучения. Однако исключение делается для ряда категорий граждан:

- инвалидов и детей-инвалидов;

- беременных женщин от 20 недель беременности;

- трудоспособных членов семьи, официально признанных безработными;

- трудоспособных членов семьи, осуществляющих уход за ребенком в возрасте до 3 лет, за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет, инвалидом I группы либо престарелым, достигшим 80-летнего возраста;

- трудоспособных членов многодетной семьи, проживающих в сельской местности;

- единственного трудоспособного члена (родителя) неполной многодетной семьи либо одного из трудоспособных членов (родителей) многодетной полной семьи, если один из них работает или учится.

Есть несколько способов оформить ежемесячные выплаты: через МФЦ, Госуслуги, в Республиканском центре социальной поддержки населения и письмом по почте.

Никаких дополнительных документов для оформления не нужно. Достаточно указать всю необходимую информацию в заявлении.

В 2020 году сумма выплаты на одного ребенка составляет 4894 рублей. Семьи будут получать эти деньги в течение 12 месяцев со дня обращения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жители Башкирии стали чаще жаловаться на навязывание дополнительных услуг от финансовых организаций
Ревнивая уфимка до смерти изрезала своего любовника
Как оформить покупку недвижимости, не выходя из дома
Каким семьям положены выплаты на детей от 3 до 7 лет: поясняет Минтруда Башкирии
Первая тройка в игре
Сотрудники Затонской ТЭЦ напечатали визоры для врачей уфимских больниц
Ремонт и модернизация объектов энергетики в Башкирии идёт в штатном режиме
Уфимка лишилась 70 тысяч рублей, посетив съемную квартиру незнакомки
Радий Хабиров рассказал, когда Башкирия начнет снимать меры по самоизоляции
Ночью в Башкирии при пожаре в жилом доме погиб мужчина
«Это не было похоже на простую простуду»: вылечившаяся от коронавируса уфимка рассказала о симптомах болезни
Радий Хабиров устроил промо-кампанию башкирской фабрике, у которой заказал носки
Новая тарифная линейка МегаФона – Всегда на связи #БезПереплат
Названы города и районы Башкирии, в наибольшей степени пораженные коронавирусом
Банк УРАЛСИБ снизил ставки по ипотечным программам
ВТБ Лизинг поставит более 1000 Lada Largus для Почты России
В Башкирии от коронавируса скончался еще один человек
В Башкирии за сутки коронавиурсом заразилось 88 человек
Снятая с должности главврача РКБ Эльза Сыртланова отказалась руководить уфимской поликлиникой
В Башкирии неизвестный выбросил на улицу завязанный пакет с котятами внутри
В Башкирии обнаружили труп одномесячного младенца в крови
В Уфе пьяная мать оставила двухлетнего малыша на улице и ушла домой
Житель Башкирии 20 раз ударил ножом 16-летнюю дочь своей подруги
«Внучка пришла к дверям бабушки и почувствовала запах»: тело умершей уфимки пролежало в квартире несколько дней
В Башкирии назначен глава агентства по СМИ
Уфимца осудят за дачу взяток инспекторам ГИБДД и Ространснадзора