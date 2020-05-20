Уфимка лишилась 70 тысяч рублей, посетив съемную квартиру незнакомки

20 Май 2020 2020-05-20T14:14:44+03:00

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У 75-летней пенсионерки из Уфы похитили почти 70 тысяч рублей под предлогом снятия порчи. Инцидент произошел в одной из съемных квартир в центре города, сообщает собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах.

Пожилая женщина обратилась в полицию 18 мая. Сотрудникам она рассказал, что денег лишилась два дня назад. К ней подошла неизвестная женщина. Она представилась «Елизаветой» и предложила снять порчу. На съемной квартире она похитила у пенсионерки 68 тысяч рублей. Жертва мошенницы запомнила адрес, где произошло преступление, и передала информацию стражам порядка. Вот только чего она дожидалась два дня – неясно. В любом случае на оперативных мероприятиях по розыску подозреваемой это никак не сказалось.

Полицейские сработали оперативно и вчера, 19 мая, задержали гадалку. Ей оказалась 39-летняя женщина. Известно, что она прописана в другом регионе – в городе Волгограде. В 2002 году ее судили по «наркотической» статье. На допросе женщина дала признательные показания. Правоохранители решили оставить ее под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU