2020-05-20T13:03:11+03:00
Происшествия

Ночью в Башкирии при пожаре в жилом доме погиб мужчина

Его тело нашли во время тушения
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
Огонь в доме вспыхнул поздней ночьюОгонь в доме вспыхнул поздней ночью
Изменить размер текста:

Минувшей ночью, 20 мая, в Иглинском районе Башкирии вспыхнул пожар. В огне погиб мужчина, сообщает республиканское МЧС.

Тревожный вызов на пульт диспетчера аварийной службы поступил в 1:38. Сообщалось о пожаре в жилом доме по улице Западной в селе Иглино. На место происшествия были направлены девять человек и четыре единицы техники МЧС. Когда спасатели прибыли к дому, он горел открытым пламенем. Его удалось ликвидировать только час спустя после поступления вызова, в 2:38.

Во время тушения пожара спасатели обнаружили мертвого мужчину сорока лет. Известно, что в результате инцидента также пострадали два человека – 39-летняя женщина и 24-летний парень. Их доставили в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жители Башкирии стали чаще жаловаться на навязывание дополнительных услуг от финансовых организаций
Ревнивая уфимка до смерти изрезала своего любовника
Как оформить покупку недвижимости, не выходя из дома
Каким семьям положены выплаты на детей от 3 до 7 лет: поясняет Минтруда Башкирии
Первая тройка в игре
Сотрудники Затонской ТЭЦ напечатали визоры для врачей уфимских больниц
Ремонт и модернизация объектов энергетики в Башкирии идёт в штатном режиме
Уфимка лишилась 70 тысяч рублей, посетив съемную квартиру незнакомки
Радий Хабиров рассказал, когда Башкирия начнет снимать меры по самоизоляции
Ночью в Башкирии при пожаре в жилом доме погиб мужчина
«Это не было похоже на простую простуду»: вылечившаяся от коронавируса уфимка рассказала о симптомах болезни
Радий Хабиров устроил промо-кампанию башкирской фабрике, у которой заказал носки
Новая тарифная линейка МегаФона – Всегда на связи #БезПереплат
Названы города и районы Башкирии, в наибольшей степени пораженные коронавирусом
Банк УРАЛСИБ снизил ставки по ипотечным программам
ВТБ Лизинг поставит более 1000 Lada Largus для Почты России
В Башкирии от коронавируса скончался еще один человек
В Башкирии за сутки коронавиурсом заразилось 88 человек
Снятая с должности главврача РКБ Эльза Сыртланова отказалась руководить уфимской поликлиникой
В Башкирии неизвестный выбросил на улицу завязанный пакет с котятами внутри
В Башкирии обнаружили труп одномесячного младенца в крови
В Уфе пьяная мать оставила двухлетнего малыша на улице и ушла домой
Житель Башкирии 20 раз ударил ножом 16-летнюю дочь своей подруги
«Внучка пришла к дверям бабушки и почувствовала запах»: тело умершей уфимки пролежало в квартире несколько дней
В Башкирии назначен глава агентства по СМИ
Уфимца осудят за дачу взяток инспекторам ГИБДД и Ространснадзора