Ночью в Башкирии при пожаре в жилом доме погиб мужчина

20 Май 2020 2020-05-20T13:03:11+03:00

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Минувшей ночью, 20 мая, в Иглинском районе Башкирии вспыхнул пожар. В огне погиб мужчина, сообщает республиканское МЧС.

Тревожный вызов на пульт диспетчера аварийной службы поступил в 1:38. Сообщалось о пожаре в жилом доме по улице Западной в селе Иглино. На место происшествия были направлены девять человек и четыре единицы техники МЧС. Когда спасатели прибыли к дому, он горел открытым пламенем. Его удалось ликвидировать только час спустя после поступления вызова, в 2:38.

Во время тушения пожара спасатели обнаружили мертвого мужчину сорока лет. Известно, что в результате инцидента также пострадали два человека – 39-летняя женщина и 24-летний парень. Их доставили в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU