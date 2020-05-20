«Это не было похоже на простую простуду»: вылечившаяся от коронавируса уфимка рассказала о симптомах болезни

20 Май 2020 2020-05-20T12:24:34+03:00

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Переболевшая коронавирусом Светлана Акаемова из Уфы рассказала о симптомах, которые появились у нее вместе с инфекцией. Девушка лечилась дома, поскольку болезнь у нее протекала в легкой форме.

«Это не было похоже на простую простуду, да и взяться еи не от куда было, я очень внимательно относилась к здоровью. Поднялась невысокая температура в 37.7, которая устойчиво держалась больше недели. Болело горло, был легкий кашель, – вспоминает Светлана. – Потеряла вкусовые и обонятельные ощущения. Чувствовалось давление, слабость, сухость в глазах»

По словам девушки, о положительном тесте стало известно после того, как она сдала анализы на коронавирус в платной клинике. «До этого врачи брать мазок не видели причин». Семью Светланы – мужа и сына – поставили на учет и каждый день проверили, дома ли они. Некоторое время спустя заразу подхватил и супруг Акаемовой – он тяжело переносит болезнь и сейчас находится в РКБ имени Куватова.

«Супруг дома лежал с высокой температурой . На просьбы сделать ему кт [компьютерную томографию] отвечали, что ждут результатов. А когда у нас показали уже отрицательные – начались выходные, позже ему стало хуже».

Светлана признается, что ей было «смешно смотреть, как соседи аж снимают на камеру», когда приезжала машина с медиками в противочумным костюмах. Она думает, «через пару месяцев происходящее станет нормой и не будет вызывать никакой реакции».

Сейчас девушка вместе с сыном находится на домашней самоизоляции и ждет окончательных результатов тестов на коронавирус, чтобы «наконец-то выйти из дома на улицу».

ИСТОЧНИК KP.RU