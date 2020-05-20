Радий Хабиров устроил промо-кампанию башкирской фабрике, у которой заказал носки

20 Май 2020 2020-05-20T11:53:00+03:00

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Глава Башкирии Радий Хабиров на своих страницах в социальных сетях прорекламировал ишимбайскую фабрику, в которой заказал носки. Руководитель республики намерен поддержать предприятие, у которого есть проблемы с выходом на продажу в крупных торговых сетях.

«Повсеместно в магазинах эту качественную и оригинальную продукцию вы не найдёте, – написал Хабиров. – Наметили ряд конкретных шагов по поддержке предприятия, в том числе прорабатываем вопросы включения его в республиканские программы льготного кредитования и субсидирования».

Свой пост он считает одной из мер поддержки и продвижения «наших производителей». По словам главы, он уже заказал несколько пар носков через интернет-магазин.

ИСТОЧНИК KP.RU