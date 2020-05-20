Названы города и районы Башкирии, в наибольшей степени пораженные коронавирусом

20 Май 2020 2020-05-20T11:26:49+03:00

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Стало известно, в каких города и районах Башкирии зафиксировано наибольшее количество зараженных коронавирусом. Статистику представил республиканский Роспотребнадзор.

Больше всего больных ковидом было подтверждено в Уфе – 733 случая. Далее следует Нефтекамск (262) и Белебей (95). В список самых пораженных коронавирусом территорий также вошли Уфимский район (77), города Стерлитамак (68), Салават (59), Кумертау (58), а также Салаватский район (54).

Данные представлены без учета суточного прироста больных, оглашенного сегодня, 20 мая. Напомним, в республике за последние 24 часа ковид подтвердился еще у 88 человек (за время пандемии выявлено 2335 зараженных).

ИСТОЧНИК KP.RU