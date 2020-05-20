2020-05-20T08:48:05+03:00
Происшествия

В Башкирии обнаружили труп одномесячного младенца в крови

Тело ребенка отправили на судмедэкспертизу
Владислав КАЗАНЦЕВ
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У девочки было сильное носовое кровотечениеУ девочки было сильное носовое кровотечение
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В одной из квартир башкирского города Нефтекамска было обнаружено бездыханное тело одномесячной девочки. Об этом сообщает собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах.

По предварительным данным, ребенка без признаков жизни первыми заметили родители. Они вызвали «скорую», но малышку уже было не спасти. На место приехали сотрудники полиции и следственного комитета. Они не нашли на теле девочки видимых телесных повреждений. Известно, что перед смертью у нее случилось носовое кровотечение. По одной из версий, младенец был тяжело болен.

Для установления причин смерти тело ребенка было направлено на судмедэкспертизу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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