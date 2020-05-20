В Уфе пьяная мать оставила двухлетнего малыша на улице и ушла домой

20 Май 2020 2020-05-20T08:13:22+03:00

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Пьяная уфимка оставила своего двухлетнего сына на улице и ушла домой. Малыш ждал маму около двух часов, пока его не приметили прохожие люди. Об этом вчера, 19 мая, в своем фейсбуке рассказала замглавы администрации Уфы Алина Сулейманова.

По словам чиновницы, мальчик находился в районе улицы Александра Невского: «Два часа малыш стоял и даже не плакал. Он ждал маму. "Мама"- единственное слово, которое мальчик научился произносить очень четко». Она отметила, что ребенок выглядел ухоженным и одетым по погоде.

Сулейманова обратилась к коллегам и знакомым с просьбой помочь в поисках родителей ребенка, к делу подключились и полицейские. Спустя час после объявления удалось найти адрес малыша – его дом находился рядом с тем местом, где он ждал маму. Ее удалось застать в квартире, она была пьяна и не могла даже говорить. Теперь решается вопрос о лишении уфимки родительских прав. Вот как прокомментировали случай в МВД Башкирии.

«Сообщение [о мальчике] поступило от родителей других детей, которые гуляли на детской площадке. Сотрудниками полиции мать ребёнка установлена. По предварительной информации, ранее она уже попадала в поле зрения органов внутренних дел и состоит на учете. Ребёнок передан под присмотр медиков. В отношении матери проводится проверка, результаты которой будут переданы в следственные органы для принятия процессуального решения, а также в органы опеки для принятия решения о лишении ее родительских прав», – сообщили в пресс-службе правоохранительного ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU