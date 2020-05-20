2020-05-20T10:41:31+03:00
Происшествия

Житель Башкирии 20 раз ударил ножом 16-летнюю дочь своей подруги

Его посадили на 12 лет
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Мужчину отправили в колонию особого режима на 12 летМужчину отправили в колонию особого режима на 12 лет
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В соседнем Татарстане на 12 лет посадили жителя Нефтекамска, который 20 раз ударил ножом 16-летнюю дочь своей подруги. О преступлении рассказали коллеги из «КП-Казань».

Все произошло в конце лета прошлого года, когда 35-летний мужчина приехал в гости к своей любовнице в частный дом в селе Подлесная Шантала Алексеевского района. Женщине понадобилось ехать по работе в Казань, и она попросила своего друга приглядеть за ее дочерями – 7-летней и 16-летней девочками.

Ночью мужчина напал на старшую, ударив ее ножом 20 раз. Несмотря на количество ранений, девушка осталась жива. Поняв это, преступник попытался задушить школьницу подушкой, но жертва каким-то невообразимым образом смогла дать отпор – она оттолкнула нападавшего и сбежала.

Мужчину удалось задержать практически сразу. Суд состоялся на днях. На заседании обвиняемый полностью признал свою вину. Ему назначили 12 лет лишения свободы в колонии особого режима за покушение на убийство с особой жестокостью, из хулиганских побуждений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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