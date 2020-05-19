«Внучка пришла к дверям бабушки и почувствовала запах»: тело умершей уфимки пролежало в квартире несколько дней

19 Май 2020 2020-05-19T19:20:44+03:00

Соседи помогли девушке выломать дверь, за которой они обнаружили тело хозяйки квартиры.

Ее внуки не могли дозвониться до нее

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К волонтерам, которые в прошлом году помогали бабе Тоне, питавшейся одуванчиками, обратились воспитанники детского дома за помощью.

Они рассказали печальную историю – несколько дней они не могли дозвониться до своей 59-летней бабушки. Женщина не брала телефон, дети подходили к дверям, слышали, как звонит, сотовый, но дверь им никто не открывал, а полицейские отказывались взламывать двери.

Вчера, 18 мая, внучка в очередной раз пришла к дверям бабушки и почувствовала запах. Соседи помогли девушке выломать дверь, за которой они обнаружили тело хозяйки квартиры. Судя по запаху и состоянию трупа, пенсионерка умерла как минимум три дня назад.

Родных у внуков кроме бабушки нет, им предстоит заняться организацией похорон, которые обойдутся в 35 000 рублей. Также нужно отмыть квартиру. С финансами ребятам помогают добровольцы.

ИСТОЧНИК KP.RU