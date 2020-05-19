2020-05-19T16:56:47+03:00
Происшествия

Уфимец в темном месте изнасиловал и избил девушку, преступление раскрыли через 16 лет

Несчастная опознала обидчика спустя столько лет
Эльвина АПАРИНА
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Обвиняемый вину в совершенных преступлениях признал и написал явку с повинной.Обвиняемый вину в совершенных преступлениях признал и написал явку с повинной.
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Следователи Башкирии сумели раскрыть преступление спустя 16 лет. 37-летний уфимец обвиняется в разбойном нападении и изнасиловании, соединенном с угрозой убийством.

В сентябре 2004 года поздно вечером он находился возле остановки «Юридический институт» в Уфе. Там мужчина пытался познакомиться с 23-летней девушкой, но та ему отказала. Тогда злоумышленник проследил, пока она не дошла до безлюдного места, а затем, угрожая ей разбитой бутылкой похитил у нее деньги и телефон. На этом он не остановился – изнасиловал жертву и избил.

Найти преступника никак не удавалось, но тем не менее следственно-оперативная работа по этому делу не прекращалась.

Лишь в 2020 года в ходе работы по раскрытию и расследованию преступлений прошлых лет поступила информация о возможной причастности обвиняемого к совершенному преступлению. Ранее он уже был судим за хищения и побои, совершенные в районе нападения.

- Личность обвиняемого была незамедлительно изучена, проверено его алиби на момент совершения преступления, кроме того, потерпевшая опознала в обвиняемом напавшего на нее злоумышленника, - сообщили в следкоме.

Обвиняемый вину в совершенных преступлениях признал и написал явку с повинной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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