«Два дня орет уже»: в Башкирии женщина на улице издевалась над ребенком

19 Май 2020 2020-05-19T16:03:35+03:00

Когда горожанка увидела, что ее снимают на телефон, подбежала к оператору и стала просить выключить камеру.

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В Нефтекамске накануне на видео сняли неадекватную женщину, которая издевалась над ребенком. На кадрах видно и слышно, что маленькая девочка громко плачет, а та не может ее успокоить и начинает сильно трясти коляску и кричать на нее. Видео появилось в социальных сетях.

Когда горожанка увидела, что ее снимают на телефон, подбежала к оператору и стала просить выключить камеру.

- Зачем вы так обращаетесь с ребенком? Зачем так трясете? – спрашивает у нее автор видео.

- Она орет целый день, два дня уже орет! Невозможно уже, - отвечает женщина.

В конечном итоге автор пригрозил ей полицией, та попыталась отобрать телефон, затем ушла домой с ребенком, который к этому времени уже успокоился.

Женщина издевается над ребенком в Нефтекамске // 19.05.

ИСТОЧНИК KP.RU