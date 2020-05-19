В Башкирии появятся тесты на выявление антител к COVID-19

19 Май 2020 2020-05-19T15:47:11+03:00

Медики частных клиник будут обязаны направлять результаты анализов в Управление Роспотребнадзора по РБ и в Центр гигиены.

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На брифинге минздрава 19 мая главный врач Центра гигиены и эпидемиологии Башкирии Анна Казак заявила, что до конца этой недели в регионе появятся тесты на выявление антител к коронавирусу. Казак отметила, что подобные тест-системы поставляет научный центр «Вектор», и пока они появятся только в частных клиниках. Медики этих учреждений будут обязаны направлять результаты анализов в Управление Роспотребнадзора по РБ и в Центр гигиены. Потом эти данные будут анализировать.

- Это нам нужно для того, чтобы понимать уровень иммунной прослойки в республике, - сказала главврач.

ИСТОЧНИК KP.RU