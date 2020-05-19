Уфимца осудят за дачу взяток инспекторам ГИБДД и Ространснадзора

19 Май 2020 2020-05-19T18:02:54+03:00

Мужчина так и не признал свою вину

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В столице Башкирии осудят 44-летнего местного жителя, который обвиняется в даче взятке. Он обвиняется по статье 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество).

Как сообщили в следкоме, в 2018 году обвиняемый занимался сопровождением грузовых перевозок. Работая, он неоднократно передавал инспектору ГИБДД и инспектору межрегионального управления Ространснадзора взятки размеров от 2 до 2,4 тысяч рублей. Вознаграждения он давал для того, чтобы те пропускали крупногабаритные ТС по трассам без специального разрешения.

Дачу взяток выявили сотрудники собственной безопасности МВД. Свою вину мужчина так и не признал. Обвинительное заключение передано в суд, сообщили в следкоме. Также известно, что сотрудники обоих ведомств в настоящее время уволены со службы. Уголовное дело в отношении экс-сотрудника ГИБДД вскоре будет рассмотрено в суде, в отношении бывшего инспектора Ространснадзора – продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU