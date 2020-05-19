17 больниц Башкирии закрыты на карантин
В Башкирии из-за коронавируса закрытыми остаются 17 больниц, заявил представитель Роспотребнадзора Венер Изикаев на брифинге минздрава 19 мая.
Со слов и.о. начальника отдела Управления Роспотребнадзора, полностью по-прежнему закрыта Белебеевская ЦРБ с 15 мая.
Также ограничения коснулись больницы Кармаскалов, Салавата, Баймакской ЦРБ, Ирендыкской амбулатории, Верхнеяркеевской ЦРБ, инфекционный госпиталь Караидельской ЦРБ, Кушнаренковской ЦРБ, Татышлинской ЦРБ, Красноусольской ЦРБ, Ишимбайской ЦРБ, Республиканского клинического противотуберкулезного диспансера в Ишимбае, городской больницы №1 Стерлитамака, Акъярской ЦРБ, Иглинской ЦРБ, Дюртюлинской ЦРБ, Малоязовской ЦРБ, Большеустьикинской ЦРБ.
ИСТОЧНИК KP.RU