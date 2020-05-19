2020-05-19T14:18:49+03:00
Коронавирус Covid-19

Новая инфекционная больница в Уфе откроется раньше срока

Объект полностью будет сдан в 20-ых числах мая
Эльвина АПАРИНА
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В конце мая сюда запустят первую группу медиковВ конце мая сюда запустят первую группу медиков
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Сегодня, 19 мая, на брифинге минздрава Максим Забелин сообщил, что инфекционная больница будет сдана раньше, чем планировалось.

- Стройка идет с опережением – первоначально больница должна была запуститься 20 июня, срок запуска перенесен на месяц, поэтому в 20-ых числах мая больница будет полностью сдана, - сказал глава минздрава.

Он отметил, что в конце мая туда запустят первую группу медиков. Клиника будет работать в полном режиме.

Отметим, что на сегодняшний день в стационарах республики с коронавирусом остаются 652 человека, 28 из них находятся в тяжелом состоянии. С начала эпидемии в Башкирии обследовано 157 325 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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