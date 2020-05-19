В Минздраве Башкирии рассказали, когда детям снова начнут делать плановые прививки

19 Май 2020 2020-05-19T13:39:05+03:00

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В Башкирии родителей очень интересует вопрос: когда в детских поликлиниках снова начнут делать плановые прививки, ведь сейчас все процедуры отложили из-за эпидемии коронавируса. На очередном брифинге представители региональных Минздрава и Роспотребнадзора уточнили, что вакцинация детей возобновится только по мере стабилизации эпидемиологической обстановки в Башкирии.

- По решению оперативного штаба правительства РФ плановая вакцинация детей в соответствии с национальным календарем прививок приостановлена. Это связано с тем, что коронавирусная инфекция и так оказывает огромное воздействие на наш иммунитет, и дополнительные риски в период пандемии не оправданы. Поэтому было принято решение приостановить плановую вакцинацию до стабилизации эпидемиологической обстановки, - уточнили в Минздраве Башкирии.

Очевидно, что в ближайшие пару месяцев плановые прививки детям в государственных поликлиниках делать не будут.

ИСТОЧНИК KP.RU