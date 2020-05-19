В Башкирию снова вернется тепло

19 Май 2020 2020-05-19T12:39:14+03:00

Летняя солнечная погода без осадков ожидается лишь в последние майские дни.

Только вот теплая погода будет сопровождаться ветром и небольшим дождем

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В конце этой недели в Башкирию вернется майское тепло. Но радоваться сильно не стоит – оно будет сопровождаться небольшими дождями, и изредка будет бушевать сильный ветер.

По данным сервиса Gismeteo.ru, в среду и четверг будет прохладно – всего 11 градусов тепла и дожди. В пятницу же, 22 мая, ожидается облачная погода без осадков. В предвыходной день воздух прогреется до +18 днем и +6 ночью.

В субботу станет еще теплее – столбики термометра покажут +24 градуса, однако местами пройдут небольшие дожди. Также усилится ветер – до 17 м/с. В воскресенье характер погоды не изменится – выглянет солнце, ожидается +21 градус тепла.

Такой характер погоды сохранится и на следующей неделе. Летняя солнечная погода без осадков ожидается лишь в последние майские дни.

ИСТОЧНИК KP.RU