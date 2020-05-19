2020-05-19T11:23:41+03:00
Авто

В Башкирии стартовала новая спецоперация ГИБДД

Динар Гильмутдинов призвал водителей быть внимательней к детям
Эльвина АПАРИНА
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Динар Гильмутдинов в своем блоге отметил, что дорожные полицейские обратят внимание на перевозки детейДинар Гильмутдинов в своем блоге отметил, что дорожные полицейские обратят внимание на перевозки детейФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В Башкирии стартовали профилактические мероприятия «Внимание – дети!», ведь ситуация с детским дорожно-транспортным травматизмом остается достаточно серьезной, сообщает ГИБДД республики.

Известно, что за четыре месяца в Башкирии произошло 86 ДТП с участием детей и подростков. В них погибли четверо несовершеннолетних, 87 получили травмы. В каждом втором ДТП дети были пассажирами, в каждом третьем – пешеходами.

Динар Гильмутдинов в своем блоге отметил, что дорожные полицейские обратят внимание на перевозки детей. Также глава ГИБДД призвал водителей быть внимательнее к детям и не превышать скорость там, где могут появиться несовершеннолетние.

- Не стесняйтесь лишний раз посигналить, если намерения детей возле дороги вам непонятны. От этого во многом зависят здоровье и безопасность, как пешеходов, так и водителей, - написал Гильмутдинов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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