Число заболевших коронавирусом в Башкирии выросло на 92
Летальных исходов за минувшие сутки не зафиксировано
По состоянию на 19 мая 2020 года летальных исходов за сутки не зафиксировано
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Число заразившихся коронавирусом в Башкирии достигло 2 247 человек. За сутки это число увеличилось на 92. Оперативные данные представил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.
По состоянию на 19 мая 2020 года летальных исходов за сутки не зафиксировано – за все время с начала эпидемии в регионе скончались 17 человек, у всех у них были сопутствующие заболевания.
Сколько человек за сутки вылечились, пока неизвестно. Более подробно о ситуации с коронавирусом в Башкирии расскажут в 15:00 на брифинге минздрава.
ИСТОЧНИК KP.RU