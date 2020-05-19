Число заболевших коронавирусом в Башкирии выросло на 92

19 Май 2020 2020-05-19T10:44:24+03:00

По состоянию на 19 мая 2020 года летальных исходов за сутки не зафиксировано

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Число заразившихся коронавирусом в Башкирии достигло 2 247 человек. За сутки это число увеличилось на 92. Оперативные данные представил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

По состоянию на 19 мая 2020 года летальных исходов за сутки не зафиксировано – за все время с начала эпидемии в регионе скончались 17 человек, у всех у них были сопутствующие заболевания.

Сколько человек за сутки вылечились, пока неизвестно. Более подробно о ситуации с коронавирусом в Башкирии расскажут в 15:00 на брифинге минздрава.

ИСТОЧНИК KP.RU