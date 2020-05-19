2020-05-19T10:16:54+03:00
Коронавирус Covid-19

Мэр Уфы поручил разогнать «тусовщиков» с центра города

После ослабления режима самоизоляции горожане выбрались на улицу
Эльвина АПАРИНА
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На площади Салавата Юлаева было зафиксировано 117 нарушений в частности в ночное времяНа площади Салавата Юлаева было зафиксировано 117 нарушений в частности в ночное время
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Во время оперативного совещания в мэрии Ульфат Мустафин поручил разогнать «тусовщиков» с центра Уфы – горожане каждый вечер устраивают столпотворение возле «Конгресс-холла «Торатау».

Александр Овчинников, директор МКУ «Центр общественной безопасности Уфы», доложил, что всего 60% из гуляющих на улице людей соблюдают масочный режим.

Очень много нарушений в центре – на площади Салавата Юлаева было зафиксировано 117 нарушений в частности в ночное время. Мустафин попросил взять на контроль злачные места Уфы, где собираются больше всего людей.

- Вечерами там [у «Конгресс-холла»] собирается слишком много молодежи, что приводит к несоблюдению дистанции и всех профилактических мер. Сейчас не время вместе весело проводить досуг, - заявил сити-менеджер Уфы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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