Мэр Уфы поручил разогнать «тусовщиков» с центра города

19 Май 2020 2020-05-19T10:16:54+03:00

На площади Салавата Юлаева было зафиксировано 117 нарушений в частности в ночное время

Изменить размер текста: A A

Во время оперативного совещания в мэрии Ульфат Мустафин поручил разогнать «тусовщиков» с центра Уфы – горожане каждый вечер устраивают столпотворение возле «Конгресс-холла «Торатау».

Александр Овчинников, директор МКУ «Центр общественной безопасности Уфы», доложил, что всего 60% из гуляющих на улице людей соблюдают масочный режим.

Очень много нарушений в центре – на площади Салавата Юлаева было зафиксировано 117 нарушений в частности в ночное время. Мустафин попросил взять на контроль злачные места Уфы, где собираются больше всего людей.

- Вечерами там [у «Конгресс-холла»] собирается слишком много молодежи, что приводит к несоблюдению дистанции и всех профилактических мер. Сейчас не время вместе весело проводить досуг, - заявил сити-менеджер Уфы.

ИСТОЧНИК KP.RU