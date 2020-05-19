В Башкирии бывший директор водоканала подозревается еще в одном преступлении

19 Май 2020 2020-05-19T08:32:24+03:00

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Бывший директор МУП «Водоканала», который сейчас отбывает срок в колонии за присвоение крупной суммы денег, подозревается еще в одном преступлении. Его уличили в превышении должностных полномочий, следователи уже возбудили в отношении 54-летнего мужчины уголовное дело.

Как сообщили в следкоме, в 2016 и 2018 годах подозреваемый заключил заведомо невыгодные договоры с двумя застройщиками на выполнение работ по проведению водопровода к застраиваемой территории в деревнях Ягодное и Новые Кузьминки Иглинского района. Предприятие тогда заработало 20 млн рублей, хотя стоимость работ составила около 80 млн рублей.

В данный момент правоохранители изучают организационно-распорядительную документацию предприятия, допрашивают руководителей и свидетелей.

Сам экс-директор пребывает в исправительной колонии общего режима. Ранее он был осужден за присвоение денежных средств на сумму более 1,1 млн рублей, поступивших от населения в МУП «Водоканал» в качестве оплаты за оказанные услуги.

ИСТОЧНИК KP.RU