2020-05-19T08:21:07+03:00
Происшествия

Житель Башкирии до смерти забил соседа табуреткой

Мужчина выбросил избавился от трупа, сбросив его в овраг и засыпав навозом
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: СК РБфото: СК РБ
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В Башкирии мужчина забил соседа табуреткой и спрятал тело в овраге. Преступление произошло в селе Толбазы Аургазинского района, сообщает следственный комитет РБ.

Все началось с того, что 13 мая местная жительница обратилась в полицию с заявлением о пропаже 58-летнего отца. К делу оперативно подключились следователи. Они установили круг общения исчезнувшего. Подозрение пало на 59-летнего соседа. Во время обыска в его доме сыщики обнаружили следы крови. Мужчина пытался отрицать причастность к исчезновению знакомого, однако следователи смогли его «дожать» – тот признался в содеянном и показал, где спрятал тело.

Правоохранители восстановили картину произошедшего. 6 мая потерпевший выпивал в гостях у подозреваемого. Во время застолья между ними произошел словесный конфликт, перешедший в драку. Хозяин дома несколько раз ударил гостя табуреткой по голове. Следователям, по данным собственного источника «КП-Уфа», он сказал, что таким образом «защищался от побоев», однако эти удары оказались смертельными. Подозреваемый узнал об этом на следующее утро, когда заметил, что его собутыльник не дышит.

В попытке скрыть следы преступления мужчина вывез труп на автомобиле и сбросил его в овраг. Собеседник «КП-Уфа» рассказал, что перед этим он завернул тело жертвы в полиэтилен, а затем – прикопал навозом.

Мужчине предъявили обвинение за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть. Судом было решено оставить его под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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