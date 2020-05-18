«Лечили от ОРВИ – умерла от лейкоза»: в Башкирии отец винит в смерти годовалой дочери врачей

18 Май 2020 2020-05-18T20:05:04+03:00

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Житель деревни небольшой деревни Веселовка в Аургазинском районе Иван Сергеев обвинил в смерти своей годовалой дочери врачей Толбазинской больницы. В социальных сетях он написал обращение к главе и министерству здравоохранения республики с просьбой разобраться в сложившейся ситуации.

А случилось следующее. 25 апреля текущего года дочь Ивана Виктория, которой был всего один год и восемь месяцев, заболела. У малышки температура поднялась до 38,6 градусов. Мама девочки в районе позвонила по экстренному номеру 112, чтобы вызвать «скорую». Ее соединили со службой Толбазинской ЦРБ. Там, по словам мужчины, сказали, что «свободных машин нет – добирайтесь своим ходом».

Супруга Ивана нашла машину, взяла ребенка в охапку и отправилась в больницу. Когда она приехала, педиатра на месте не оказалось – его пришлось ждать около часа.

«При приеме участковый педиатр замерила температуру, послушала лёгкие и, сделав жаропонижающий укол и выписав лекарства от ОРВИ, отправила домой», – рассказал Сергеев, отметив, что его супруга выразила опасения по поводу того, что дочь начала часто температурить и болеть.

Временные меры сработали – и по приезде домой у ребенка действительно спала температура. На протяжении пяти дней мама продолжала ее лечить от ОРВИ – собственно, как и наказал врач. Однако с течением времени лучше девочке не становилось. 30 апреля малышку вновь повезли в больницу. Там у нее, наконец, взяли анализы. Выяснилось, что у ребенка повышенный уровень лейкоцитов в крови.

Медики спохватились и направили маленькую пациентку в Уфу – в республиканскую детскую клиническую больницу. Самое страшное произошло при транспортировке – у девочки произошло кровоизлияние в мозг и двойной микроинсульт. Вечером 30 апреля она была госпитализирована в РДКБ. Малышка сразу же впала в кому. Она пролежала так шесть суток, и 6 мая в 20:30 скончалась в реанимации. Причина смерти: отек мозга, внутримозговое кровоизлияние в ствол мозга и острый миелоидный лейкоз. Спустя два дня маленькую Вику похоронили.

фото: личный архив Ивана Сергеева

«Мы хотим найти правду в том, что мы – родители – из-за халатности врачей потеряли драгоценное время на лечение ребенка. Если бы при первом обращении взяли элементарные анализы крови, мы узнали бы, что у дочки лейкоз, и возможно сейчас она была жива», – сетует Иван.

Мужчина добавил, что подобное отношение со стороны медиков Толбазинской ЦРБ – не редкость: «скорая помощь в Аургазинском районе никогда не приезжает по вызову». «Мы, жители дальних деревень, что, отбросы общества?!» – возмущается Иван.

Убитый горем отец не собирается мириться со сложившейся ситуацией. Он намерен «бороться за правду и справедливость». Мужчина через четыре дня после похорон дочери обратился в следственный комитет республики. Там ему сказали, что «в течение 30 суток будут проводить проверку», по итогам которой примут решат, что делать дальше.

ИСТОЧНИК KP.RU