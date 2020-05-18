Льготникам Уфы отменили бесплатный проезд на речных переправах
Администрация Уфы приняла решение отменить льготникам бесплатный проезд на речных переправах. 13 мая мэр башкирской столицы Ульфат Мустафин подписал постановление, которое упраздняет такой же документ от 2016 года и устанавливает новые тарифы.
Льготные категории граждан – школьники, пенсионеры и студенты – теперь будут платить за проезд в один конец 20 рублей в наличной форме оплаты и 15 – по безналу. Столько же стоит перевозка детей от 5 до 10 лет. Ни копейки платить не нужно только за ребенка до 5 лет. Для взрослых и детей старше 10 лет проезд обойдется в 30 (наличная форма) и 25 (безналичная) рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU