2020-05-18T19:12:57+03:00
Общество

Льготникам Уфы отменили бесплатный проезд на речных переправах

Стоимость их билета будет такой же, как для детей от 5 до 10 лет
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: ufacity.infoфото: ufacity.info
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Администрация Уфы приняла решение отменить льготникам бесплатный проезд на речных переправах. 13 мая мэр башкирской столицы Ульфат Мустафин подписал постановление, которое упраздняет такой же документ от 2016 года и устанавливает новые тарифы.

Льготные категории граждан – школьники, пенсионеры и студенты – теперь будут платить за проезд в один конец 20 рублей в наличной форме оплаты и 15 – по безналу. Столько же стоит перевозка детей от 5 до 10 лет. Ни копейки платить не нужно только за ребенка до 5 лет. Для взрослых и детей старше 10 лет проезд обойдется в 30 (наличная форма) и 25 (безналичная) рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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