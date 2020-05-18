Власти Башкирии намерены поддержать 54 тысячи субъектов малого и среднего бизнеса

18 Май 2020 2020-05-18T18:39:40+03:00

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Правительство Башкирии в онлайн-режиме обсудило вопросы поддержки бизнеса в условиях пандемии коронавируса. С докладом о том, как власти республики планируют выровнять экономическую ситуацию, выступил первый вице-премьер правительства Андрей Назаров.

По словам Назарова, в ближайшее время в республике «активируют второй пакет поддержки» бизнеса. По плану правительства Башкирии всего в качестве помощи малым и средним предприятиям обещаны 38 различных мер поддержки. Они коснутся в первую очередь организаций, которые больше всего пострадали от распространения коронавируса. На сегодняшний день право на всевозможные меры поддержки от государства имеют право около 26 тысяч предприятий и предпринимателей республики.

«При разработке второго пакета мы приняли решение распространить снижение ставок по упрощенной системе налогообложения и единому налогу на вмененный доход еще на 27 видов деятельности. Таким образом, различными мерами на региональном уровне будет охвачено более 54 тысяч субъектов МСП» – заявил Назаров.

По его словам, дополнительную поддержку получат около шести тысяч предпринимателей, работающих по патентной системе – размер платежей для них будет значительно снижен.

ИСТОЧНИК KP.RU