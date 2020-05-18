2020-05-18T18:08:11+03:00
Общество

В каких больницах Башкирии лечат зараженных коронавирусом – данные на 18 мая

Минздрав республики обновил статистику
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
В одной только Уфе под наблюдением врачей находятся 300 человекВ одной только Уфе под наблюдением врачей находятся 300 человекФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В министерстве здравоохранения Башкирии сообщили, в каких больницах лечат зараженных коронавирусом по состоянию на 18 мая. На госпитализации сейчас находятся 652 человека, 28 из которых – в тяжелом состоянии (11 на ИВЛ).

В Уфе под наблюдением врачей находятся 300 ковидных пациентов. Их распределили по следующим медучреждениям: ГКБ №18 (83), клиника БГМУ (49), ГКБ №5 (40), РКБ имени Куватова (38), ГКБ №8 (36), ГКБ Демского района (20), РКИБ (18), ГКБ №13 (7), ГКБ №21 (5), РКВД (4).

Следующими по количеству госпитализированных пациентов с коронавирусом идут городские больницы Нефтекамска (73) и Салавата (30), а также ЦГБ Кумертау (21). В лечебных организациях Стерлитамака лежат 32 человека с положительным COVID-19: в ГБ №4 и ГБ №2 (по 14), ГБ №1 (4). Другие городские больницы с инфицированными: ГБ Октябрьского (13), ЦГБ Сибая (11) и Баймака (7).

Зараженные есть в большинстве центральный районных больниц: Чишминской (21), Верхне-Татышлинской (15), Белорецкой и Белебеевской (по 13), Туймазинской (12), Бирской (11), Исянгуловской (9), Дюртюлинской (7), Ишимбайской (6), Учалинской, Кушнаренковской и Верхнеяркеевской (по 5), Янаульской и Акъярской (по 4), Месягутовской, Иглинской, Давлекановской и Благовещенской (по 3).

Несколько медучреждений внесены в категорию "прочих". На госпитализации там находятся по 1-2 человека с ковидным диагнозом (всего - 18).

Напомним, в Башкирии за время пандемии подтверждено 2155 случаев коронавирусной инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Лечили от ОРВИ – умерла от лейкоза»: в Башкирии отец винит в смерти годовалой дочери врачей
Льготникам Уфы отменили бесплатный проезд на речных переправах
Власти Башкирии намерены поддержать 54 тысячи субъектов малого и среднего бизнеса
В каких больницах Башкирии лечат зараженных коронавирусом – данные на 18 мая
«Уж если работают, наладьте там порядок»: Радий Хабиров поручил принять меры в торговых центрах Стерлитамака
В Башкирии школьница угнала у вахтовика машину после совместного распития алкоголя
В Башкирии в должности утвердили начальника Рособрнадзора
Отключения горячей воды в Уфе 2020: график, когда и в каких районах
Заразившегося коронавирусом башкирского политика выписали из больницы
Банк УРАЛСИБ улучшил условия и запустил доставку дебетовой карты «Прибыль»
«Дом.ru» подключит к интернету коттеджи и дачи
В Башкирии вышел указ об усилении самоизоляции для пожилых и больных-хроников: что изменилось
УГНТУ приглашает на «Фестиваль факультетов»!
Пока жители Башкирии сидели на самоизоляции, на дорогах республики установили сотню камер
МЧС Башкирии предупредило жителей региона о заморозках и сильном ветре
В жилом доме в центре Уфы произошел пожар, спасатели эвакуировали 17 человек
«Пожелаем ему успехов»: глава Башкирии сообщил о новом кадровом назначении
Для некоторых категорий граждан Башкирии вновь вводится режим самоизоляции
Жителям Башкирии запретили собираться в мечетях на Ураза-байрам
В Башкирии число заболевших коронавирусом выросло на 94 человека
В Башкирии на карантин закрыли очередную больницу: коронавирус подозревают у медика и его семьи
Бывший чиновник из правительства Башкирии пойдет под суд за покушение на мошенничество
«Родственники боятся выходить из дома»: в Башкирии устроили травлю подростка, избившего инвалида