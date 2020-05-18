В каких больницах Башкирии лечат зараженных коронавирусом – данные на 18 мая

18 Май 2020 2020-05-18T18:08:11+03:00

В одной только Уфе под наблюдением врачей находятся 300 человек Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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В министерстве здравоохранения Башкирии сообщили, в каких больницах лечат зараженных коронавирусом по состоянию на 18 мая. На госпитализации сейчас находятся 652 человека, 28 из которых – в тяжелом состоянии (11 на ИВЛ).

В Уфе под наблюдением врачей находятся 300 ковидных пациентов. Их распределили по следующим медучреждениям: ГКБ №18 (83), клиника БГМУ (49), ГКБ №5 (40), РКБ имени Куватова (38), ГКБ №8 (36), ГКБ Демского района (20), РКИБ (18), ГКБ №13 (7), ГКБ №21 (5), РКВД (4).

Следующими по количеству госпитализированных пациентов с коронавирусом идут городские больницы Нефтекамска (73) и Салавата (30), а также ЦГБ Кумертау (21). В лечебных организациях Стерлитамака лежат 32 человека с положительным COVID-19: в ГБ №4 и ГБ №2 (по 14), ГБ №1 (4). Другие городские больницы с инфицированными: ГБ Октябрьского (13), ЦГБ Сибая (11) и Баймака (7).

Зараженные есть в большинстве центральный районных больниц: Чишминской (21), Верхне-Татышлинской (15), Белорецкой и Белебеевской (по 13), Туймазинской (12), Бирской (11), Исянгуловской (9), Дюртюлинской (7), Ишимбайской (6), Учалинской, Кушнаренковской и Верхнеяркеевской (по 5), Янаульской и Акъярской (по 4), Месягутовской, Иглинской, Давлекановской и Благовещенской (по 3).

Несколько медучреждений внесены в категорию "прочих". На госпитализации там находятся по 1-2 человека с ковидным диагнозом (всего - 18).

Напомним, в Башкирии за время пандемии подтверждено 2155 случаев коронавирусной инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU