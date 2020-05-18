«Уж если работают, наладьте там порядок»: Радий Хабиров поручил принять меры в торговых центрах Стерлитамака

18 Май 2020 2020-05-18T17:27:03+03:00

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На сегодняшней онлайн-оперативке правительства Башкирии глава республики Радий Хабиров поднял тему соблюдения масочного режима в городах. В качестве проблемных мест он выделил рынки Нефтекамска, на которых продавцы работают без масок, и общественный транспорт Ишимбая – в ходе рейдов выяснилось, что только 40% пассажиров позаботились о средствах индивидуальной защиты.

Отдельно глава региона остановился на Стерлитамаке, где вопреки указу повышенной готовности работает «довольно большое количество торговых центров»: «Вообще, мы принимали решение не открывать торговые центры, – сказал Хабиров. – уж если работают, наладьте там порядок, пожалуйста. Потому что мы договорились – в торговых учреждениях люди должны быть в масках».

ИСТОЧНИК KP.RU