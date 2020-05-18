В Башкирии школьница угнала у вахтовика машину после совместного распития алкоголя

18 Май 2020 2020-05-18T16:54:26+03:00

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Довольно курьезный случай произошел в Калтасинском районе Башкирии, где 35-летний вахтовик лишился машины после совместного распития алкоголя со школьницей.

Мужчина обратился в полицию глубокой ночью 17 мая. Правоохранителям он рассказал, что за несколько часов до этого выпивал с малознакомой девушкой, которая представилась Яной. По всей видимости, в какой-то момент он потерял контроль над ситуацией, а когда опомнился, то рядом уже не оказалось ни его собственной машины, ни девушки.

Полицейские довольно быстро обнаружили авто. Оно было изрядно побито и стояло на трассе Нефтекамск-Калтасы. С привлечением следственно-оперативной группы удалось и найти и угонщицу – ею оказалась 15-летняя школьница. Она учится в девятом классе одной из сельских школ. Известно, что с 2019 года девушка состоит на учете в отделе по делам несовершеннолетних.

Отдел дознания возбудил уголовное дело по статье «угон». Школьницу поместили в центр временного содержания для малолетних правонарушителей.

ИСТОЧНИК KP.RU