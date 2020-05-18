В Башкирии в должности утвердили начальника Рособрнадзора

18 Май 2020 2020-05-18T16:11:38+03:00

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В Башкирии от приставки исполняющего обязанности избавился Альберт Яримов, начальник Управления по контролю и надзору в сфере образования. Соответствующий указ 14 мая подписал глава республики Радий Хабиров. Сегодня документ был опубликован на портале правовой информации.

Яримов занял руководящую должность в конце 2018 года, когда в правительстве Башкирии происходила череда кадровых перестановок с приходом Хабирова. Он сменил на этом посту Айбулата Хажина – ныне министра образования республики.

О карьере и предыдущих местах работы 36-летнего Альберта Яримова практически ничего неизвестно. Графы с биографией чиновника на сайтах правительства РБ и Рособрнадзора пустуют.

ИСТОЧНИК KP.RU