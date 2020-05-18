В Башкирии в должности утвердили начальника Рособрнадзора
В Башкирии от приставки исполняющего обязанности избавился Альберт Яримов, начальник Управления по контролю и надзору в сфере образования. Соответствующий указ 14 мая подписал глава республики Радий Хабиров. Сегодня документ был опубликован на портале правовой информации.
Яримов занял руководящую должность в конце 2018 года, когда в правительстве Башкирии происходила череда кадровых перестановок с приходом Хабирова. Он сменил на этом посту Айбулата Хажина – ныне министра образования республики.
О карьере и предыдущих местах работы 36-летнего Альберта Яримова практически ничего неизвестно. Графы с биографией чиновника на сайтах правительства РБ и Рособрнадзора пустуют.
ИСТОЧНИК KP.RU