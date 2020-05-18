2020-05-18T15:50:01+03:00
Общество

Отключения горячей воды в Уфе 2020: график, когда и в каких районах

Рассказываем, когда пройдут отключения горячей воды 2020 в Уфе
Рустем АХУНОВ
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Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Снабжающие организации опубликовали график отключения горячей воды летом 2020 года.

Напомним, что коммунальщики Уфы ежегодно проводят диагностику сетей горячего водоснабжения общего пользования. Дело в том, что подобные процедуры проще всего проделывать летом, в рамках подготовки к зимнему периоду. Примечательно, что помехой для рабочих не стала ситуация с пандемией коронавируса в России и по всему миру.

Для неподготовленного гражданина проверка сетей выглядит достаточно необычно. Давление в трубах повышается примерно на четверть, и рабочие начинают искать в сети потенциально опасные участки, на которых может произойти прорыв.

Отключения горячей воды в Уфе 2020 начались еще 12 мая. Городские коммунальщики поделили столицу на четыре условных зоны – Северную, Южную, Центральную и Восточную. Жильцам некоторых домов за лето «повезет» больше, чем остальным – у них горячую воду будут отключать несколько раз, рабочие будут проводить и диагностику и ремонт труб.

Отключения горячей воды в Уфе 2020 будут проводить по всем районам – Советскому, Кировскому, Демскому, Ленинскому, Орджоникидзевскому и Калининскому. Узнать, когда вы останетесь без горячей воды можно на сайте снабжающей организации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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