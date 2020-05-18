2020-05-18T14:57:37+03:00
Общество

В Башкирии вышел указ об усилении самоизоляции для пожилых и больных-хроников: что изменилось

Поправки коснулись и тех, кто проживает с находящимися в зоне риска людьми
Владислав КАЗАНЦЕВ
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С пенсионерами на улицах будут проводить разъяснительные беседыС пенсионерами на улицах будут проводить разъяснительные беседыФото: Мария ЛЕНЦ
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Сегодня, 18 мая, глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ об усилении режима самоизоляции для лиц старше 65 лет, хронически больных, а также тех, кто проживает совместно с ними. Первые две категории граждан находятся в зоне риска по коронавирусной инфекции. Документ с поправками был опубликован на портале правовой информации.

Пенсионерам и больным-хроникам разрешено выходить из дома только по уважительным причинам: при походе в магазин за продуктами, в аптеки и салоны связи.

«Норма о том, что пожилые люди должны воздерживаться от нахождения в общественных местах с 18:00 до 6:00, утратила силу», – прописано в указе.

Работодателям рекомендуется перевести всех работников старше 65 лет на «удаленку». Полицейские усилят контроль за пожилыми людьми на улицах. Правоохранители будут проводить с ними разъяснительные беседы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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