Пока жители Башкирии сидели на самоизоляции, на дорогах республики установили сотню камер

18 Май 2020 2020-05-18T14:08:56+03:00

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На аварийно-опасных участках дорог Башкирии в апреле было установлено 114 камер фиксации нарушений, а всего с начала текущего – 459 комплексов. Об этом на своих страницах в социальных сетях рассказал глава республики Радий Хабиров. По его словам, в этом году будет установлено «рекордное число» кречетов.

«Ещё более 270 смонтируем до конца года по всей республике. Обижаться на нас за это не надо: в том числе, благодаря этим комплексам, у нас значительно снижается аварийность и смертность в ДТП», – написал Хабиров.

Он заявил, что с начала года число погибших уменьшилось на 12,8% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года – «это 16 спасенных жизней». Помимо этого, показатель количества ДТП снизился на 11,4%. В республике на данный момент зафиксировано 1052 дорожной аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU